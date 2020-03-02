شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات خطيرة ل سقوط محافظة استراتيجية في وسط اليمن بيد الحوثيون وبهذا تكون قد سقطت جميع معاقل الشرعية في الشمال ولم يتبقى سوى مأرب وجزأ من الساحل الغربي ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/02 الساعة 08:07 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

عززت الميليشيا الحوثية بشكل مكثف خلال هذا الاسبوع استعدادا لاقتحام ثلاث جبهات في محافظة تعز جنوب شرقي اليمن ،وتقول مصادر ميدانية في تعز أن المليشيات الحوثية الارهابية،المدعومة من ايران، عززت قواتها المتواجدة في جبهات الكدحةفي مديرية المعافر، جنوب غرب المحافظة ،بالتزامن مع وصول تعزيزات مماثلة الى خطوط التماس مع قوات اللواء 35 مدرع في الصلو جنوب شرق المحافظة.

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وأضافت المصادر، أن تعزيزات المليشيات إلى الكدحة كانت كبيرة ورافقها نشر قطع مدفعية وراجمة صواريخ كاتيوشا.

وتحشد مليشيات الحوثي منذ أيام إلى جبهة الكدحة حيث عززت مواقع قواتها في ميسرة ووسط الجبهة بمقاتلين واليات عسكرية إستعدادا لهجوم متوقع على الجبهة .

وذكرت المصادر، أن تعزيزات حوثية تصل تباعاً إلى مناطق محاذية لجبهات حمير مقبنه غرب المحافظة، ومنها 4 أطقم عليها مقاتلين وصلت الكمب اليوم صباحاً وثلاثة أطقم وصلت ليلة أمس.

