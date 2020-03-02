تحضيرات لإعادة تأهيل معالم أثرية بمدينة تعز

أعلن مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة تعز عن تحضيرات لإعادة تأهيل عدد من المعالم الأثرية في المدينة .



وقال إعلام مكتب الأوقاف في بيان مقتضب، إن مدير عام الأوقاف والإرشاد بالمحافظة خالد البركاني كلف فريق هندسي بإعداد رؤية عاجلة لمعالجة أضرار مسجد المظفر الناتجة عن تسرب مياه الأمطار من بعض الشقوق في القباب ومكافحة النمل الأبيض المتزايد من تهديد كبير للأخشاب الداعمة لبعض أعمدة المسجد.



كما طالب البركاني خلال زيارته أمس الأحد إلى مسجد المظفر، الفريق الهندسي بسرعة الرفع بالإجراءات والحلول العملية الدائمة التي تمنع تكرار تلك الأضرار.



وأشار البيان إلى أن مكتب الأوقاف بالمحافظة كلف قبل أيام فريق هندسي بإعداد دراسات متكاملة لإعادة بناء قبة عبد الهادي السودي، وترميم القبة المجاورة لمسجد الاشرفية من الجهة القبلية والمعروفة بإسم (قبة سيدي عبده).



وذكر أنه من المقرر أن ينتهي الفريق من إعداد الدراسة لتأهيل الجانب الأثري لمسجد المظفر خلال الأسبوعين القادمين.



يشار إلى أن العديد من المعالم والمباني الأثرية في محافظة تعز تعرضت لأضرار بالغة خلال الحرب التي تشهدها المحافظة منذ مارس/آذار 2015.

