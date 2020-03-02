عدن: التعليم العالي تعلن فتح باب التسجيل لمنح التبادل الثقافي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعدن، اليوم الاثنين، عن فتح باب التسجيل للمنح المقدمة من بعض الدول في الدراسات الجامعية لأوائل الجمهورية والدراسات العليا والمخصصة للطلاب الحاصلين على تقدير ممتاز أو جيد جدا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)،" إن طريقة التقديم والشروط المطلوبة وتفاصيل بلدان الابتعاث والتخصصات موجودة عبر موقعها الإلكتروني للوزارة.

وأشارت إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات في تاريخ 14 مارس .

