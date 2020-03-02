شكرا لمتابعة خبر عن "كورونا" يجتاح الخليج.. دولة جديدة تعلن اكتشاف أول حالة مصابة بالفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - انتشر فيروس "كورونا" بسرعة كبيرة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، في ظل وجود سائحين وطلاب صينيين بالعديد من دول المنطقة.

وبعد إعلان 7 دول عربية، بعضها بمنطقة الخليج، اكتشاف حالات مصابة بالفيروس القاتل، خلال الأيام الأخيرة، أعلنت اليوم السبت، دول خليجية جديدة اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس "كورونا المستجد".

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد.





وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن وزارة الصحة العامة تعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في البلاد.



وأوضح بيان الوزارة، أن المصاب ضمن المواطنين التي قامت قطر بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران وأخضعتهم للحجر الصحي فور وصولهم الخميس، وتم إدخال المريض إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام، وهو في حالة صحية مستقرة.

وأِشارت الصحة القطرية إلى أن الأمر كان من المتوقع حدوثه نظرًا لانتشار الفيروس في العديد من دول العالم ودول المنطقة، ونظرًا للتزايد المستمر في عدد الحالات التي تم التبليغ عنها في هذه الدول.

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وأكد البيان على أن الوزارة بدأت فحص جميع الأشخاص المخالطين عن قرب للمريض، وتنفيذ تدابير الحجر الصحي المناسبة، لافتًا إلى إلى أنه يتم تركيز الجهود حاليًّا على فحص المسافرين القادمين في جميع منافذ الدولة.





ووجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، يوم الأربعاء الماضي، بإجلاء مواطني قطر والكويت المتواجدين حاليًّا في إيران، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران.

كما أجرى أمیر قطر اتصالًا هاتفيًّا بالرئیس الإيراني حسن روحاني، معربًا عن أمله بصحة جمیع المواطنین الإیرانیین، وأعلن عن "تضامن قطر حكومة وشعبًا مع حکومة وشعب إیران الشقیقة لمواجهة فیروس کورونا".

وقال الشيخ تميم بن حمد: "نثق بأن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة تقدر أن تسیطر علی هذا الفیروس، نظرًا إلی القدرات والإمكانیات وتخصص الأطباء ومديري قطاع الصحة".

وزارة الصحة العامة تعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في البلاد. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 29, 2020

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