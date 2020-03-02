شكرا لبحثكم عن خبر نقابة مصافي عدن تخرج عن صمتها بشان اغلاق ميناء الزيت.. بيان عاجل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - النقابة العمالية بمصافي عدن تعلن تأييدها لخطوة المقاومة الجنوبية في كسر الاحتكار

عدن - خاص

أعلنت نقابة عمال وموظفي شركة مصافي عدن تأييدها للخطوة التي قامت بها المقاومة الجنوبية من خلال كسر الاحتكار وتحرير سوق المشتقات النفطية والسماح للتجار الجنوبيين بالاستيراد والمنافسة لما يصب في مصلحة المواطن من خلال خفض الأسعار وكذا رفد خزينة الدولة بالمليارات.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن النقابة العمالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان تأييد ومشاركة

تؤيد اللجنة العمالية لعمال وموظفي شركة مصافي عدن الخطوات التي تقوم بها المقاومة الجنوبية بمعية المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد لكسر الاحتكار والتمييز بين التجار وندعو للانفتاح للجميع وإلى التنافس الشريف الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن وكي لا تفقد منشآتنا سمعتها أمام الشركات ورؤوس الأموال.

Advertisements

وكما ننصح بتشكيل فريق رقابي مستقل للاطلاع ومتابعة سير العمل ووقف جميع التوجيهات التي تصدر من خارج البلاد

من غير المعقول ان المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن محمد أبو بكر البكري خارج البلاد مند خمس سنوات والمصفاة متوقفة عن العمل وكأنها خاصة للخزن وتعمل لصالح أشخاص،

ولمصلحة من يعمل البعض بتطفيش التجار المنافسين للمشتقات النفطية وخفض أسعارها لصالح المواطن والاستفادة من الرسوم الجمركية لتوفير السيولة التي تقدر بالمليارات

ومن هذا المنطلق فإننا نوجه رسالتنا إلى :

الرئيس المشير عبدربه منصور هادي

والرئيس القائد عيدروس الُزبيدي

وكذلك دول التحالف العربي بالتدخل لوقف الفساد الحاصل في منشآتنا الجنوبية والتدمير الممنهج للمصفاة والعمل على استكمال مشروع محطة الطاقة المقرر تسليمها في شهر نوفمبر201‪7 المتوقف العمل فيها منذ أشهر بحجج واهية وإعادة تشغيل المصفاة وتوفير المشتقات النفطية للتخفيف عن شعبنا .

صادر عن اللجنة العمالية لعمال وموظفي شركة مصافي عدن