شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. الوضع خطير بالجوف والحوثي يدفع بتعزيزات ضخمة لتطوير الهجوم باتحاه مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكدت مصادر محلية وفقا لشبكة "أبابيل نت" ان الوضع في محافظة الجوف خطير جدا وسط استقدام مليشيات الحوثيين لتعزيزات بشرية هائلة لاستكمال تحرير ما تبقى من محافظة الجوف.

ونفت المصادر ما يتم الترويج له عن سيطرة الجيش الوطني على مدينة الحزم مؤكدا ان المليشيات الحوثية مستمرة بالزحف باتجاه الشرق .

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وقالت المصادر تشن في الاثناء هجوما مكثفا باتجاه معسكر اللبنات في الحدود الفاصلة بين مارب والجوف .

ودعت المصادر قيادة الشرعية لتحرك جاد لوقف تقدم المليشيات الحوثية من تقدم نحو مارب من الشمال.