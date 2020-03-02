شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. استشهاد قائد لواء اللبنات في الجوف والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية في محافظة الجوف ، اليوم الاثنين، إن قائد معسكر اللبنات العميد أحمد علي الزيادي ، قتل ، أثناء احتدام المعارك بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية .
وأوضحت المصادر، أن قائد معسكر اللبنات العميد أحمد علي الزيادي، قتل إلى جانب عدد من القوات الحكومية ، بنيران مسلحي جماعة الحوثي في اشتباكات دارت بين الطرفين في الجوف .
يأتي ذلك بعد أن قامة جماعة الحوثي أمس الأحد، بالسيطرة على مدينة الحزم ، عاصمة محافظة الجوف .
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