شاهد.. أول قرار يوقعه محافظ المهرة الجديد

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يزيد بن سلمان - شبوة - محافظ المهرة يوجه بصرف مرتبات المتعاقدين لشهر يناير 2020م
المهرة /المركز الإعلامي :
2/مارس /2020 م
وجه محافظ محافظة المهرة الشيخ محمد علي ياسر ، اليوم ، بصرف مرتبات المتعاقدين لمكاتب الصحة والسكان والتربية والتعليم وكليتي التربية والعلوم التطبيقية والإنسانية وجهاز محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة لشهر يناير 2020م بصورة عاجلة ، على أن يُصرف راتب شهر فبراير لاحقا بعد مراجعة الكشوفات مع مكتب الخدمة المدنية بشأن الازدواج الوظيفي وثم الاستمرارية في صرف المرتبات بصورة منتظمة.
وقد أعطيت الأولوية لمكتبي التربية والتعليم والصحة والسكان، إذ يبلغ عدد المتعاقدين بمكتب التربية (1400) متعاقد ما بين معلم وإداري ، فيما يصل عدد متعاقدي مكتب الصحة إلى (488) متعاقد منهم (38) أخصائياً.
كما وجه المحافظ بضرورة مراجعة كشوفات بقية المرافق الأخرى تمهيدا للرفع بها لجهات للصرف.
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