شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يشتكي من المحافظ امين العكيمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اعترفت مليشيات الحوثيين بالهزيمة ضمنيا في معارك الجوف عقب تصريح القيادي بمليشيا الحوثي محمد الحوثي الذي وجه اتهاما لامين العكيمي يمكث الاتفاق الذي تم يوم امس.

ويأتي اعتراف الحوثيين عقب الهجوم الذي بدأ بتنفيذه قوات الجيش اليمني منذ ساعات على مواقع المليشيات في الحزم مركز محافظة الجوف.

واوضح البخيتي القيادي في مليشيا الحوثي ان وساطة قبلية افضت يوم امس إلى خروج محافظ الجوف الشيخ امين العكيمي من منزله عقب تعرضه لحصار.

وقال القيادي في ميليشيا الحوثي محمد البخيتي ان العكيمي نكث باتفاقه معهم لكنه لم يفصح عن تفاصيل هذا الاتفاق.

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وقال البخيتي شارحا ماحدث بالقول :" الشيخ امين العكيمي قاتلنا في الجوف بشراسة على مدى خمس سنوات حتى حوصر داخل بيته وأصبح أمام خيارين، إما القتل وهو في الموقع الخطأ وملاقاة المصير البائس وإما تحمل ذل الاسر لرجل في مثل مكانته ووجاهته.

ليس غريبا على السيد أن يعفو عند المقدرة وليس عيبا على العكيمي أن ينال العفو بالسماح له بالخروج ومن معه معززين مكرمين فهذه شيم اليمنيين وعاداتهم والحرب سجال، ولكن العيب أن لا يفي العكيمي بما ألتزم به في وجيه القبائل، وعلى رأسهم الشيخ/ احمد بن جلال والشيخ/ هيد بن معيلي والشريف/ يحيى بن علي النمس والشيخ/ ربيع العكيمي وغيرهم.

وكان الحوثيون قد أعلنوا منتصف نهار امس الأحد عن بيان وصفوه بـ"المهم" خلال ساعات لمتحدث قوات العسكرية قالوا إنه سيعلن خلاله تفاصيل "عملية عسكرية كبرى".

وعلى الرغم من مرور أكثر من 24 ساعة على الإعلان إلا أن المتحدث الرسمي لم يخرج بعد بإعلانه "المهم" وطلع البخيتي بالاعتراف الضمني بخسارتهم في الجوف