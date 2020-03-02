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السعودية تعترف باول حالة كورونا وصلت من إيران

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يزيد بن سلمان - شبوة - ‏‎عاجل السعودية تسجل أول إصابة بكورونا

 

 

 

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، قبل قليل، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في المملكة.

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وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر : "الصحة تعلن عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس ‎#كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران.

 

وأضافت : "ونطمئن الجميع أن الحالة معزولة في المستشفى وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات المعتمدة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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