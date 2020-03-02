شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تعترف باول حالة كورونا وصلت من إيران والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ‏‎عاجل السعودية تسجل أول إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، قبل قليل، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في المملكة.

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وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر : "الصحة تعلن عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس ‎#كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران.

وأضافت : "ونطمئن الجميع أن الحالة معزولة في المستشفى وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات المعتمدة".