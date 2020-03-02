أهالي الحديدة يستنكرون تفجير شاحنة إغاثة بعبوة ناسفة حوثية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 أدان أهالي محافظة الحديدة العملية الإرهابية التي نفذتها مليشيات الحوثي بتفجير شاحنة اغاثة بعبوة ناسفة لإعاقة وصول المواد الإغاثية التابعة لمنظمة الغذاء العالمي للمتظررين والنازحين من أبناء محافظة الحديدة.

Advertisements وفي التفاصيل، استنكر الأهالي قيام مليشيات الحوثي باستهداف شاحنة تحمل مواد إغاثية تابعة لمنظمة الغذاء العالمي بعبوة ناسفة زرعتها في خط الحديدة العام بالدريهمي. وتواصل مليشيات الحوثي عمليات النهب والأعتداء على المساعدات والمنظمات الإغاثية في محافظة الحديدة لتحرم المواطنين من الحصول عليها الذين اصبحوا بحاجة ماسة لها جراء تضررهم من حرب وحصار المليشيات لهم.

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