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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالفيديو.. عبث المليشيا بالحديدة بحفر أنفاق وخنادق بين مزارع المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
الحديدة - الخليج 365
كشف تسجيل مصور جوي للقوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي عملية عبث مليشيات الحوثي بمنازل ومزارع وممتلكات المواطنين الذين شردتهم المليشيات منها في المناطق القريبة من كيلو 16 والتي تقع في إطار مراقبة نقطة الأرتباط الثالثة.
ويعيد "الخليج 365"، نشر التسجيل الذي يظهر في التصوير عملية حفر انفاق وخنادق ممتدة في مساحة كبيرة من مزارع المواطنين وصولاً الى منازلهم التي حولتها المليشيات الى ثكنات عسكرية لها.
كما يكشف التصوير استفادة مليشيات الحوثي من الهدنة الأممية في الإعداد والتجهيز والتحضير لمعارك في الحديدة دون وضع اي اعتبار لما تم الاتفاق عليه في وقف التصعيد والألتزام بالهدنة الأممية.
وتواصل مليشيات الحوثي أعمالها الإرهابية والبعثية في محافظة الحديدة تحت غطاء الهدنة الانسانية التي دعت لها الأمم المتحدة والتي تستفيد منهافي اتنفيذ عملياتها الإرهابية بحق المدنيين دون رادع.
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