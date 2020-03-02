"داعش" يتبنى هجوماً على مواقع الحوثيين بالبيضاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020 البيضاء - الخليج 365 أعلن تنظيم داعش الإرهابي استهداف مواقع تابعة للحوثيين في محافظة البيضاء وسط اليمن.

Advertisements ونشرت وكالة أعماق التابعة للتنظيم منشورين أعلنت فيهما استهداف مواقع الحوثيين في جبال بهران بمنطقة الظهرة في محافظة البيضاء. ووفقا للوكالة فإن الهجوم أسفر عن مقتل أحد أفراد مليشيا الحوثي.

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