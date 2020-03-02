شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن يوسف يزور لمكتب وزارة الأوقاف بحضرموت الوادي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زار الأستاذ علي بن يوسف مدير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بوادي وصحراء حضرموت، يوم أمس، مكتب وزارة الأوقاف والارشاد بحضرموت الوادي والصحراء .



وخلال الزيارة التقى بن يوسف بالمدير العام مراد رمضان صبيح وتم تبادل الآراء فيما يخدم مصلحة العمل بين الطرفين وكذا مساندة الأوقاف ومنابرها في توعية الرأي العام فيما يعزز الحفاظ على ممتلكات الدوله والمصالح العامة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بن يوسف يزور لمكتب وزارة الأوقاف بحضرموت الوادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.