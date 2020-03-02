شكرا لمتابعة خبر عن شاااهد ما ذا يحدث في قلب معارك الجوف صاروخ حراري حوثي يسقط على أكبر معسكرا الشرعية .. وما مصير " اللواء العكيمي " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : دولة عربية جديدة تعلن تسجيل اول اصابة بكورونا الحوثي بحالة رعب وفزع عند سماع خبر تحرك "قائد بارز" باتجاة الجوف "تفاصيل حصرية" مراسل قناتي العربية والحدث‏ محمد العرب يفاجئ الجميع بأحداث الجوف وعملية اعدام نفذها الحوثين طالت كوادر طبية و..ما مصير طاقم قناة المسيرة ! آخر التطورات في محافظة الجوف ..وتفاصيل المشهد الحربي في منطقة "الجر" شرق مديرية الحزم! "تفاصيل"

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