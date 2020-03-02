شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة "اسوشيتد برس" توضح ما حدث في الجوف والطرف المسيطر على عاصمة المحافظة "تفاصيل طارئة " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/02 الساعة 07:10 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

ذكرت وكالة ” اسوشيتد برس” اليوم الأحد على لسان مسؤولين من “حكومة هادي” أن جماعة الحوثي انتزعوا السيطرة على مدينة استراتيجية في شمال البلاد، في ضربة قوية للتحالف .

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ونقلت : قال المسؤولون إن جماعة الحوثي سيطروا على مدينة الحزم ، عاصمة محافظة الجوف ، بعد أسابيع من القتال بينهم وبين القوات المدعومة من دول التحالف. وقال تقرير ” اسوشيتد برس” إن سقوط الحزم سيمهد الطريق لجماعة الحوثي للاقتراب من مدينة مأرب، المكان الوحيد المتبقي لمعارضي لهذه الجماعة .

وأضاف التقرير : إنه في وقت سابق من هذا العام تمكن جماعة الحوثي من الاستيلاء على خط إمداد رئيسي يربط مأرب بالجوف الواقعة على حدود السعودية.

مسؤول حوثي أكد لـ”اسيوشيتد برس”، ما أكده المسئولين في الجانب الأخر، وقال المسئول الحوثي إنهم طردوا( قوات هادي) من مدينة الحزم.ِ

