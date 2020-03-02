شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : تفاصيل مثيرة وصادمة حدثت ل أسد الجوف اللواء امين العكيمي قبل مغادرة منزلة في منطقة الجر بعد محاصرته ..وكيف تمكن من الخروج والمغادرة ؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/02 الساعة 07:23 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشف القيادي في مليشيا الحوثي محمد علي البخيتي تفاصيل اللحظات الاخيرة لمغادرة محافظ الجوف أمين العكيمي منزله في منطقة الجر بعد محاصرته .

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وقال البخيتي في منشور على صفحته في الفيس بوك ان زعيم الحوثيين المدعو عبدالملك الحوثي عفى عن العكيمي , واعتبر ذلك من شيم اليمنيين .

وأضاف البخيتي " الشيخ امين العكيمي قاتلنا في الجوف بشراسة على مدى خمس سنوات حتى حوصر داخل بيته وأصبح أمام خيارين، إما القتل وهو في الموقع الخطأ وملاقاة المصير البائس وإما تحمل ذل الاسر لرجل في مثل مكانته ووجاهته ".

وأضاف البخيتي " الحرب جولات، ولكن العيب أن لا يفي العكيمي بما ألتزم به في وجيه القبائل، وعلى رأسهم الشيخ/ احمد بن جلال والشيخ/ هيد بن معيلي والشريف/ يحيى بن علي النمس وغيرهم ".

