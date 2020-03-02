شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: أمير قطر يباغت الجميع بخطوة جريئة ويصعق السعودية وكل دول مجلس التعاون ويحرق كل المراكب ( صورة + فيديو ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الإعلامي الجزائري الدكتور أنور مالك: إن النظام القطري أحرق مراكب العودة للحضن الخليجي، بعد عدم تجاوبه مع محاولات الصلح الأخيرة بينها وبين دول الخليج.

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ولفت "مالك" في برنامجه التلفزيوني "المراقب" الذي يُذاع عبر قناة "24"، إلى أن السعودية دائمًا ما تترك الفرصة للقطريين للعودة؛ وهذا ما يؤكد رغبة القيادة السعودية في الحفاظ على وحدة الخليج.

وواصل: الخلاف العربي القطري لم يعد أزمة عابرة؛ بل تَحَوّلت قطر إلى خنجر مسموم في يد الإيرانيين والأتراك الذين يقودون مشروعًا هدّامًا لزعزعة الأمن القومي للعرب.

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وأضاف "مالك" أن قطر تنفق مبالغ طائلة للإساءة للمملكة، وتشكّل فِرَقًا خاصة لفبركة الأخبار ونشر الجيوش الإلكترونية لتحقيق هذه الأهداف التي تخدم الفرس والعثمانيين الجدد، والدوحة للأسف مجرد أداة للإساءة لجيرانها