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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة إجراءات تطبيق نظام النافذة الواحدة في وادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
الخليج 365 - سيئون
ناقشت لجنة تطبيق نظام النافذة الواحدة برئاسة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي اليوم، الإجراءات العملية للبدء في تنفيذ النظام والمتطلبات اللازمة لتطبيقه على أرض الواقع.
واستعرض مدير عام الموارد المالية بالوادي والصحراء محمود شعبان، آلية عمل نظام النافذة الواحدة ومتطلباتها، بحسب ما تم رفعه من الجهات المختصة.
وأكدت الآلية على ضرورة إعداد دليل متكامل بالخدمات التي تقدمها النافذة الواحدة يبين الوثائق والرسوم المطلوبة من المكلفين ولائحة عمل لتنظيم العمل بين ممثلي المرافق الإيرادية في موقع النافذة الواحدة في كل المديريات.
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