مناقشة احتياجات مديرية عمد من المشاريع التنموية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وكيل محافظ حضرموت المساعد المهندس هشام السعيدي اليوم، مع مدير عام مديرية عمد، مبارك الضريبي أوضاع واحتياجات المديرية من المشاريع التنموية.



واعرب الضريبي عن أمله في مساندة السلطة المحلية لتذليل الصعاب التي تعترضه في متابعاته لكثير من القضايا التي تخدم أبناء المديرية.

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