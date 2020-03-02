دورة تدريبية لموظفي الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

الخليج 365 - عدن

أقيمت اليوم بالعاصمة عدن دورة تدريبية لأعضاء الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مجال منهجية برنامج آلية الاستجابة الطارئة بدعم من منظمة اليونسيف.

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وتناولت الدورة التي تأتي ضمن برنامج آلية الاستجابة الطارئة وبمشاركة 60 متدربا من اعضاء الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظات عدن ولحج وأبين ، تتبع حركة النزوح من اجل عملية التدخل وآلية مراحل الاستجابة الطارئة وتسجيل النازحين.

كما شملت الدورة مراحل التدخل السريع "الاستجابة الطارئة لمدة اسبوع، والتدخل السريع لمدة شهر، والتدخل المطول لمدة سنة.