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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحضرمي يناقش نتائج اجتماع بروكسيل الخاص بتقييم الاوضاع الإنسانية في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
ناقش وزير الخارجية محمد الحضرمي اليوم مع نائب مدير الإدارة العامة لعمليات المساعدات الإنسانية (ايكو) في الاتحاد الأوروبي مايكل كويلر، الوضع الإنساني في اليمن على خلفية الحرب العبثية التي تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية والتي أنتجت أسوء كارثة إنسانية في العالم.
كما جرى مناقشة نتائج اجتماع بروكسل لكبار المسؤولين في المجال الإنساني حول الأزمة الإنسانية في اليمن والذي سلط الضوء على انتهاكات مليشيا الحوثي في الجانب الإنساني وقيامها بنهب المساعدات الإنسانية ووضع العراقيل والقيود أمام المنظمات العاملة في المجال الإنساني.
واستعرضا النتائج التي خرج بها الاجتماع والتي تضمنت توجه المانحين لإعادة تقييم أنشطة المعونات الإنسانية بما في ذلك تقليص المعونات بشكل مرحلي أو تعليقها في حال أصبح تقديم المعونات بناء على المبادئ الإنسانية مستحيلا إذا ما استمرت مليشيات الحوثي في انتهاكاتها ضد العمل الإنساني.
وأكد وزير الخارجية استمرار الحكومة اليمنية بتقديم التسهيلات اللازمة لضمان وصول المنظمات والعاملين في المجال الإنساني لكافة مناطق اليمن وتقديم الدعم اللازم لتمكين تلك المنظمات من القيام بمهامها.
من جانبه عبر المسئول الأوروبي عن تقديره للجهود التي تقوم بها الحكومة لتيسير العمل الإنساني في اليمن والتزامها بحل كافة الإشكاليات التي تواجه المنظمات الإنسانية.
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