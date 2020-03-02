اخبار الخليج / اخبار اليمن

الحضرمي يناقش نتائج اجتماع بروكسيل الخاص بتقييم الاوضاع الإنسانية في البلاد

0 نشر
اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحضرمي يناقش نتائج اجتماع بروكسيل الخاص بتقييم الاوضاع الإنسانية في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

الحضرمي يناقش نتائج اجتماع بروكسيل الخاص بتقييم الاوضاع الإنسانية في البلاد

الخليج 365 - متابعات

ناقش وزير الخارجية محمد الحضرمي اليوم مع نائب مدير الإدارة العامة لعمليات المساعدات الإنسانية (ايكو) في الاتحاد الأوروبي مايكل كويلر، الوضع الإنساني في اليمن على خلفية الحرب العبثية التي تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية والتي أنتجت أسوء كارثة إنسانية في العالم.

 

كما جرى مناقشة نتائج اجتماع بروكسل لكبار المسؤولين في المجال الإنساني حول الأزمة الإنسانية في اليمن والذي سلط الضوء على انتهاكات مليشيا الحوثي في الجانب الإنساني وقيامها بنهب المساعدات الإنسانية ووضع العراقيل والقيود أمام المنظمات العاملة في المجال الإنساني.

Advertisements

 

واستعرضا النتائج التي خرج بها الاجتماع والتي تضمنت توجه المانحين لإعادة تقييم أنشطة المعونات الإنسانية بما في ذلك تقليص المعونات بشكل مرحلي أو تعليقها في حال أصبح تقديم المعونات بناء على المبادئ الإنسانية مستحيلا إذا ما استمرت مليشيات الحوثي في انتهاكاتها ضد العمل الإنساني.

 

وأكد وزير الخارجية استمرار الحكومة اليمنية بتقديم التسهيلات اللازمة لضمان وصول المنظمات والعاملين في المجال الإنساني لكافة مناطق اليمن وتقديم الدعم اللازم لتمكين تلك المنظمات من القيام بمهامها.

 

من جانبه عبر المسئول الأوروبي عن تقديره للجهود التي تقوم بها الحكومة لتيسير العمل الإنساني في اليمن والتزامها بحل كافة الإشكاليات التي تواجه المنظمات الإنسانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحضرمي يناقش نتائج اجتماع بروكسيل الخاص بتقييم الاوضاع الإنسانية في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا