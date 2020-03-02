عناصر الإخوان تعبث في تعز.. صفقات فساد هي الأضحم "خاص"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

الخليج 365- علي كامل:

كشفت مصادر خاصة بمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، بأن عناصر الإصلاح تعبث بمستقبل أجيال المحافظة.



وبحسب مصادر "الخليج 365"، فإن أكثر من 80% من عملية التدمير للأجيال القادمة نفذها الإصلاح، والذي يهدف لتدمير الوطن والقضاء على مستقبل القضية والأمل الذي ينشده كل ابناء الحالمة.

Advertisements

ووفقاً للمصار، فإن مجموع صفقات فساد هي الأضخم منذ زمن طويل مسرحها مكتب تربية تعز بسبب الإخوان.

وتابعت "350 مليار ريال هو ما يتم تناقله الآن لعمليات فساد ضخمة في تعز تشمل مناقصات وهمية وعمليات ترميم وتشييد وصفقة شراء أجهزة كمبيوتر في حقل التعليم والتربية جرت كلها خلال سنوات من عمر الحرب اليمنية الدائرة والمستمرة حتى الآن، بطلها الإصلاح وعشرات المدراء في تربية تعز ومعهم رجال أعمال ومقاولون وتجار ومستوردون.

وأشارت إلى أن "ما يستحق التوقف عنده الناشطون يطرحون السؤال الجوهري في هكذا عمليات فساد أو ملاحقات وهو أنه لماذا لا يتم التحقيق مع المسؤولين أو ملاحقتهم وهم على رأس عملهم وعلى كراسيهم ومناصبهم وأن أي ملاحقات إن حصلت فإنها تحصل بعد أن يُصبح المسؤول خارج موقع المسؤولية.