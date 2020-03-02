شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شبوة.. اعلان تشكيل لجنة لمعالجة الأثر البيئي لتسرب النفط بمنطقتي غرير ولهية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020 الخليج 365 - شبوة وجه محافظ شبوة محمد بن عديو، بتشكيل لجنة لدراسة ومعالجة الأثر البيئي لتسريب كميات من النفط في منطقتي غرير بمديرية الروضة ولهية بمديرية حبان.

Advertisements وشدد المحافظ على سرعة اجراء عملية المسح الشاملة لمنطقة التسريب، وتقييم الاثر البيئي لأضرارها ووضع التصورات المناسبة لمعالجته. ودعا المحافظ وزارة النفط والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية المالكة لخط انبوب نقل النفط من حقول عياذ الى ميناء تصديره بالنشيمة، الى ضرورة اعادة تأهيله الخط الممتد لأكثر من 200 كيلومتر، لضمان عدم حدوث أي تسريبات مستقبلا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شبوة.. اعلان تشكيل لجنة لمعالجة الأثر البيئي لتسرب النفط بمنطقتي غرير ولهية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.