شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة التعليم العالي تعلن فتح باب التسجيل لمنح التبادل الثقافي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعدن، عن فتح باب التسجيل للمنح المقدمة من بعض الدول في الدراسات الجامعية لأوائل الجمهورية والدراسات العليا والمخصصة للطلاب الحاصلين على تقدير ممتاز أو جيد جدا.



واوضحت الوزارة في بيان، ان طريقة التقديم والشروط المطلوبة وتفاصيل بلدان الابتعاث والتخصصات موجودة عبر موقعها الإلكتروني للوزارة وان آخر موعد لتقديم الطلبات في تاريخ 14 مارس .

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