الميسري يلتقي وزير الداخلية البحريني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري، اليوم، على هامش مؤتمر وزراء الداخلية العرب في تونس، وزير الداخلية البحريني الفريق الركن راشد بن عبد الله آل خليفة.



جري خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين البلدين في المجال الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة.

واكد الوزير البحريني استعداد وزارة الداخلية البحرينية تقديم كافة الدعم لوزارة الداخلية اليمنية في كافة المجالات.

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