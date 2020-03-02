شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الداخلية يناقش مع نظيره الكويتي التعاون الأمني بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020 الخليج 365 - متابعات التقى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري، اليوم، مع نظيره الكويتي انس الصالح، على هامش مؤتمر وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس.

Advertisements جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقة بين البلدين في المجال الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة. ونوه الميسري بجهود الكويت المساندة للحكومة الشرعية في اليمن على كافة الأصعدة. من جانبه أكد الوزير الكويتي استعداد وزارة الداخلية الكويتية تقديم كافة الدعم لوزارة الداخلية اليمنية في كافة المجالات.

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