شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التوقيع على تنفيذ مشروع إعادة تأهيل طريق العرقوب بمحافظة أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020 الخليج 365 - عدن جرى اليوم بصندوق صيانة الطرق بالعاصمة المؤقتة عدن التوقيع على تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتحسين منحنيات العرقوب بمحافظة أبين، بحضور محافظ المحافظة اللواء ابوبكر حسين ونائب وزير الاشغال العامة والطرق الدكتور محمد ثابت.

Advertisements ويشمل المشروع تحسين منحنيات طريق العرقوب وتوسعة الخطرة منها وتخفيض المنسوب الطولي لسلاسة استخدمها إضافة إلى عمل جدران حماية ووضع اشارات السلامة المرورية والتخطيط للطريق. وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس سامي باهرمز، ان المشروع يندرج ضمن المشاريع التطويرية والتأهيلية للصندوق حيث ينفذ على مدى عشرة أشهر وبتكلفة تتجاوز ٦١٤ مليون ريال.

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