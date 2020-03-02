التميمي يتفقد سير العمل في مشروع الصرف الصحي لمدينة سيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي اليوم، سير العمل في إنشاء أحواض محطة معالجة مياه الصرف الصحي المجمعة لمدينة سيئون في منطقة صليلة، والأعمال المنفذة في محطة الرفع في منطقة مريمه والبالغ تكلفتها 65 مليون دولار.



واستمع الوكيل التميمي من مدير فرع المؤسسة المحلية لمياه والصرف الصحي بالوادي عامر العامري، الى شرح عن الأعمال المنجزة في المشروع، ومراحل تنفيذه.

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