شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أصيبت والدته بالعمى مجدداً.. وفاة شاب بإب بعد صدمة نفسية بسبب المليشيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020 إب - الخليج 365 أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بوفاة شاب بجلطة قلبية ناجمة عن صدمة نفسية بالغة عقب تعرضه للتهديد بالنهب والقتل في أحد نقاط مليشيا الحوثي بمحافظة إب.

Advertisements وتحدثت المصادر، أن الشاب المتوفي يدعى محمد أحمد الشهاري من أبناء مديرية العدين غرب محافظة إب. وكشفت المصادر، عن إصابة والدة الشاب الشهاري بالعمى مجددا عقب أيام من نجاح عملية جراحية لعينيها، جراء انهيارها النفسي وبكاءها الشديد وحزنها البالغ على ابنها الذي تكفل بعلاجها لعينيها.

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