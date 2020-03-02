أمين عام مؤتمر حضرموت الجامع يجدد الإهتمام بمشاريع الشباب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
الخليج 365 - سيئون
جدد الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع الأستاذ طارق سالم العكبري اهتمام وتشجيع المؤتمر لكافة مشاريع الشباب وتطوير أعمالهم وقدراتهم المهنية، مشيدا بتميز الشباب الحضرمي في تقديم المشروعات والأعمال التي تخدم المجتمع.
جاء ذلك خلال لقائه في المكلا القائمين على شركة "سنود" وهي أول شريك لشركة "أودو" العالمية لأنظمة الأعمال في اليمن، والمتواجدة في مدينة المكلا.
واستمع الأمين العام من مدير الشركة المهندس حسن العمودي ومعه المهندس محمد بونمي إلى ايضاحات عن الشركة وأعمالها وإسهاماتها في تطوير الأعمال والنظم الإدارية وخدمة الإدارات والمرافق في تحسين ادائها.
ويذكر أن شركة "سنود" وهي شركة حضرمية تحتضن مجموعة من المبرمجين والمهندسين المحترفين في نظم المعلومات.
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