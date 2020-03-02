نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية يلتقي وزير الداخلية المصري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020 الخليج 365 - متابعات التقى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري، مساء اليوم، على هامش مؤتمر وزراء, الداخلية العرب في تونس بوزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق.

Advertisements وخلال اللقاء جري بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين خاصة في المجال الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة. وخلال اللقاء قدم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشكر للقيادة المصرية ممثلة بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقوفها الى جانب الشعب اليمني في محنته الحالية، مثمنآ دور الحكومة المصرية في تسهيل الإجراءات للمواطنين اليمنيين. من جانبه رحب الوزير المصري بالوزير الميسري.. مؤكدا استعداد وزارة الداخلية المصرية تقديم كافة الدعم لوزارة الداخلية اليمنية في كافة المجالات.

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