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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة التقرير النهائي للجنة المشاريع الممولة من حصة مبيعات النفط بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
الخليج 365 - شبوة
ناقش اجتماع بمحافظة شبوة برئاسة المحافظ محمد بن عديو، نتائج التقرير النهائي لاعمال لجنة المشاريع الممولة من حصة مبيعات نفط العقلة بمديرية عرماء.
وشمل التقرير ملخص لدراسة 52 مشروعاً من المشاريع المخصصة للقطاعات الخمسة الاساسية والموزعة على سبعة عشر مديرية بالمحافظة.
وخلال الاجتماع الذي حضره امين عام المجلس المحلي عبدربه هشله ووكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق، اشاد المحافظ، بالنتائج التي تضمنها التقرير، وطالب بمراجعة المشروعات الخاصة بثلاث مديريات.. مشددا على ضرورة استكمال مراجعة مصفوفة هذه المشروعات واحالتها للجنة المناقصات باسرع وقت.
وفي السياق، أعلنت لجنة المناقصات نتائج التحليل الفني لمناقصتين تضمنت الأولى ترميم مكتب المالية بالمحافظة وإنشاء هنجر وسور لجامعة القران بالمحافظة بتكلفة 41 مليون و474 الف ريال، وتضمنت الثانية توريد زيوت وفلاتر لكهرباء شبوة بمبلغ 368 الف.
واوصت اللجنة بضرورة استكمال العروض الخاصة بمناقصات تجهيزات مختبرات قسم الحاسوب ونظام البوابة الالكترونية لكلية النفط والمعادن بالمحافظة، واصدار البطائق الجامعية لدارسين بالكليات بالمحافظة.
ووافقت اللجنة على انزال مناقصة ترميم قاعات الشهيد المحافظ احمد باحاج بكلية النفط، ووافقت على اجراء اعداد دراسات هندسية لاعادة تأهيل وترميم مباني الخدمة المدنية والتأمينات والتخطيط والتعاون الدولي وغيرها من المرافق واستكمال مشروع بناء قاعة المؤتمرات بديوان المحافظة.
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