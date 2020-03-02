قصف حوثي يستهدف الأحياء السكنية بحيس جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
الحديدة - الخليج 365
استهدفت مليشيات الحوثي الإجرامية الأحياء السكنية الآهلة بالسكان بمدينة حيس جنوب الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
وأفادت مصادر محلية في حيس أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها المتوسطة والثقيلة منها سلاح 23 على الأحياء السكنية بشكل همجي ،وخلق الإستهداف حالة من الذعر والخوف في أوساط المدنيين القاطنين في منازلهم.
وتواصل مليشيات الحوثي إستهداف الاحياء السكنية في مختلف مديريات محافظة الحديدة في إطار خروقاتها اليومية للهدنة الأممية والذي راح ضحيتها الأف الشهداء والجرحى من المدنيين منذو انطلاق الهدنة
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