اخبار الخليج / اخبار اليمن

قصف حوثي يستهدف الأحياء السكنية بحيس جنوب الحديدة

0 نشر
الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف حوثي يستهدف الأحياء السكنية بحيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

قصف حوثي يستهدف الأحياء السكنية بحيس جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي الإجرامية الأحياء السكنية الآهلة بالسكان بمدينة حيس جنوب الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

Advertisements

 

 وأفادت مصادر محلية في حيس أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها المتوسطة والثقيلة منها سلاح 23 على الأحياء السكنية بشكل همجي ،وخلق الإستهداف حالة من الذعر والخوف في أوساط المدنيين القاطنين في منازلهم.

 

 وتواصل مليشيات الحوثي إستهداف الاحياء السكنية في مختلف مديريات محافظة الحديدة في إطار خروقاتها اليومية للهدنة الأممية والذي راح ضحيتها الأف الشهداء والجرحى من المدنيين منذو انطلاق الهدنة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصف حوثي يستهدف الأحياء السكنية بحيس جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا