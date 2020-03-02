صادر أمنية تكشف حقيقة منع قوة سعودية من دخول ميناء الزيت بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

عدن - الخليج 365 - خاص

كشفت مصادر أمنية في ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن، اليوم الإثنين، حقيقة منع قوة سعودية من دخول الميناء، والذي تداولته مواقع إخبارية محلية .



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وذكرت المصادر، لـ(الخليج 365) أن هذه الأنباء غير صحيحة ولا أساس لها .. مؤكدة أنه لم تقم أي قوة سعودية بزيارة إلى ميناء الزيت حتى يتم منعها .

وأعتبرت المصادر نشر مثل هذه الأنباء محاولات لخلط الأوراق إثارة التوتر في مدينة عدن .. داعية وسائل الإعلام إلى تحري المصداقية قبل نشر مثل هذه الأنباء والمعلومات التي من شأنها إثارة المشكلات في المدينة .