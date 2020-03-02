المشتركة تسحق تصعيداً حوثياً خطيراً شرق مدينة الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 سحقت القوات المشتركة الساعات الماضية تصعيدا خطيرا للمليشيات الحوثية في الحديدة غربي اليمن ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية.

وأفاد مصدر ميداني في القوات المشتركة أن المليشيات التابعة لإيران شنت هجوما في قطاع كيلو 16 ومدينة الصالح شرق مدينة الحديدة أستمر زهاء ساعة ولكن دون جدوى. واضاف المصدر أن هجوم المليشيات الذي استخدمت فيه مختلف الأسحلة النارية وكثافة بشرية من عناصرها انكسر أمام يقضة وصلابة القوات المشتركة. Advertisements وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيات وإخماد مصادر نيرانها الثقيلة والمتوسطة. وأشار المصدر أن المليشيات الحوثية كانت قد نفذت محاولتي تسلل متزامنة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة. وأكد المصدر أن محاولتي المليشيات المتمركزة في مناطق نائية صوب مواقع القوات في الجبلية والفازة، انتهت بمصرع وجرح معظم المشاركين فيها وفرار البقية بين المزارع.

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