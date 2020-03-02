شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجار عبوة حوثية بالدريهمي جنوب الحديدة يُخلف مُصابين "أسماء" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 انفجرت عبوة ناسفة زرعتها ميلشيات الحوثي بقاطرة تحمل مواد إغاثية لأهالي الحديدة، مما أدى إلى إصابة سائقها والشخص المرافق له بخط الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وقال مصدر طبي في مستشفى الدريهمي إن المستشفى استقبل حالتين اصيبتا جراء إنفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي بقاطرة تحمل مواد إغاثية في خط الدريهمي. Advertisements وأضاف المصدر أن الإنفجار أدى إلى إصابة السائق 1_عبدالله محمد عبدالله ومرافقة 1_عبدالله احمد علوي وتم نقلهم إلى مستشفى الدريهمي لتلقي العلاج اللازم. وتواصل مليشيات الحوثي زراعة الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات العامة والفردعية مخلفة مئات الشهداء والجرحى من المواطنين والعاملين في المنظمات الإغاثية منذو إنطلاق الهدنة الأممية في محافظة الحديدة.

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