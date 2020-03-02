مأرب.. افتتاح فندق سياحي بكلفة مليون و600 ألف ريال سعودي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020 الخليج 365 - متابعات افتتح وكيل محافظة مأرب للشئون الادارية عبدالله الباكري، اليوم، فندق وقاعة تاج سبأ السياحي البالغ كلفته الاستثمارية مليون و600 الف ريال سعودي.

Advertisements ويوفر الفندق نحو 20 فرصة عمل. واشار الوكيل الى ان الحركة الاستثمارية النشطة التي تشهدها المحافظة تأتي في ظل الامن والاستقرار التي تنعم بها المحافظة والدعم والتسهيلات التي تقدمها قيادة السلطة المحلية للمستثمرين في مختلف المجالات الخدمة وفق مبدأ الشراكة في تحقيق التنمية.

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