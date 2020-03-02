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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تكسر محاولة تسلل حوثية شرق حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
الحديدة - الخليج 365
تمكنت القوات المشتركة من كسر محاولة تسلل نفذتها مليشيات الحوثي على مواقع القوات المشتركة شرق مدينة حيس الواقعة جنوب الحديدة، "ظهر اليوم الاثنين"، ياتي ذلك في إطار خروقات المليشيات لاتفاق السويد.
وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة إن القوات تمكنت من التصدي للعناصر الحوثية التي حاولت التسلل من الجهه الشرقية للمدينة وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وأضاف المصدر أن القوات المشتركة اجبرت عناصر المليشيات على الفرار والتراجع يجرون وراءهم أذيال الخيبة والهزيمة بعد المعارك العنيفة التي خاضتها القوات المشتركة بكل صلابة وإستبسال وتواصل القوات المشتركة توجيه الضربات والصفعات الموجعة للمليشيات الحوثية إثر محاولاتها المتكررة والفاشلة للهدنة الأممية بالحديدة.
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