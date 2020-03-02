الكشف عن مصير عملية هجومية حوثية كبرى في الحشاء بالضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020 الضالع - الخليج 365 كشفت مصادر عسكرية عن آخر مستجدات المعارك بمحافطة الضالع، وخصوصاً مديرية الحشاء.

Advertisements حيث كسرت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني بمحافظة الضالع هجوماً حوثياً واسعاً في مديرية الحشاء. وبحسب المصادر ، تمكنت وحدات من القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية المرابطة في جبهات شرقي مديرية الحشاء من التصدي لعملية هجومية حوثية كبيرة. وذكرت المصادر، أن القوات تصدت لهجوم حوثي عنيف على مواقع الحرة استخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة من قبل المليشيات بشكل مفرط بما فيها المضادات الجوية وسلاح المدفعية الثقيل الذي أسند الهجوم الحوثي.

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