الحوثيون يفشلون بتهريب سجناء بإب متهمين بقتل جندي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

إب - الخليج 365

كشفت مصادر مطلعة في محافظة إب، وسط اليمن، عن فشل محاولة التهريب الثانية لسجناء متهمين بقتل الجندي "بلال القادري" من السجن المركزي بمدينة إب الخميس المنصرم بعد أن قامت عناصر حوثية تلقت أموال كبيرة بمحاولة تسهيل مهمة عملية التهريب، في الوقت الذي وصلت معلومات لأسرة بيت "القادري" وهو ما دفعهم للتحرك والمتابعة والحيلولة دون نجاح عملية التهريب.



وبحسب المصادر، فإن "أسرة بيت القادري تؤكد أن عملية التهريب الفاشلة سبقها في ظهر الأحد 9 ديسمبر 2018

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، بأن تم تهريب أحد القتلة من داخل حوش محكمة غرب إب اثناء حضوره جلسة المحكمة، ويدعى "نشوان علي احمد راوح" حيث كان مسجونا على ذمة قتل عمد المجني عليه بلال القادري.

وبينت المصادر، أن أسرة بيت القادري تفيد بأنه وبعد تهريب أحد الجناة من حوش سجن المحكمة وتقديم بلاغات ومتابعات عدة انتهت بالقبض عليه، وإيداعه السجن مجددا، لكن قيادات أمنية بارزة وبتسهيل من مليشيا الحوثي تم تهريبه من داخل أسوار السجن المركزي والى الان لا يزال فارا من وجه العدالة.

ووفقاً للمصادر فإن السجين الذي تم تهريبه ويدعى "نشوان راوح" تم تغيير اسمه وتزوير اوراق رسمية، وقام بحفل زفاف كبير بالمنطقة، ويتحرك بالهوية الجديدة دون أن يتم القبض عليه من قبل الجهات الأمنية الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.