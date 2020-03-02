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عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. هذه أول دولة تتخذ إجراءات ضد المساجد للحد من انتشار كورونا





عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. هذه أول دولة تتخذ إجراءات ضد المساجد للحد من انتشار كورونا تعددت الإجراءات الصارمة التي اتخذتها دول العالم واختلفت في تفاصيلها، غير أن جميعها اتخذت بغية الحد من انتشار فيروس كورونا الذي هدد الجميع وانتشر بشكل مخيف. وفي أول خطوة بشأن المساجد فقد طلب «المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية»، الأحد، من الأئمة والمسؤولين عن المساجد في فرنسا اتخاذ إجراءات لتجنب انتشار فيروس «كورونا» المستجد. وفي «رسالة عاجلة» للمسؤولين عن المساجد، أورد رئيس «المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية» محمد موسوي: «بعض النصائح البسيطة والعملية»؛ بينها «تجنب المصافحة، وإعطاء الأولوية للتحية من بعد». وأوصى أيضاً بغسل اليدين «باستمرار»، وكذلك «سحب المناشف ذات الاستعمال المتعدد من أماكن الوضوء، واستبدال مناشف تستخدم مرة واحدة بها». واتخذت أيضاً إجراءات وقاية في الكنائس؛ إذ دعي المطارنة إلى «إفراغ أجران المياه» المستخدمة فيها. وسجل البلد 100 إصابة منذ نهاية يناير (كانون الثاني)، إضافة إلى وفاة مواطنين فرنسيين.







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