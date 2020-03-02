مراسل قناتي العربية والحدث‏ محمد العرب يفاجئ الجميع بأحداث الجوف وعملية اعدام نفذها الحوثين طالت كوادر طبية و..ما مصير طاقم قناة المسيرة !

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عدن - ياسمين التهامي - آخر التطورات في محافظة الجوف ..وتفاصيل المشهد الحربي في منطقة "الجر" شرق مديرية الحزم! "تفاصيل" شاهد : نسر جارح يخطف “ذئب مفترس“ بسرعة فائقة.. وقبل افتراسه بلحظات كانت المفاجأة صادمة! (فيديو) "صورة أولية" قبل سقوط الجوف بلحضات ... هل تذكرون نجل العكيمي الثاني شاهد كيف استشهد اليوم عاجل : ليست صواريخ ولا سلاح فتاك...إيران ترعب كل اطياف الشعب السعودي وكل سكان دول الخليج بعد تقديمها هذه الهدية المخيفة للحكومة القطرية

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