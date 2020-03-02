شكرا لقرائتكم خبر عن أستهداف بـ صاروخ باليستي ..اجتماع ضم وزير الدفاع الفريق ورئيس هيئة الأركان العامة ومحافظ الجوف اللواء امين العكيمي، وعدد آخر من القيادات العسكرية ..وهذا مصيرهم ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/02 الساعة 04:39 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

انفجارا عنيفا هز معسكر اللبنات الواقع بين محافظتي الجوف ومأرب، اليوم الاثنين والأماكن المجاورة له جراء قصف صاروخ باليستي .

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قالت مصادر مطلعة ، أن القصف استهدف المعسكر ، اثناء اجتماع ضم وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير عزيز، ومحافظ الجوف اللواء امين العكيمي، وعدد آخر من القيادات العسكرية بوزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة.

ولم يعرف حتى الأن الخسائر التي خلفها القصف الصاروخي.

