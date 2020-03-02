شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: في المملكة فتاة منتقبة تشدو بصوت عذب وتغني "سبحانه وقدرو عليه" داخل فندق وتثير إعجاب الجمهور..شاهد فيديو والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ظهرت فتاة منتقبة وهي تغني داخل أحد الفنادق الكبرى في المملكة، وكان لافتا صوتها العذب والجميل الذي جذب الجميع حولها، وبدا الحضور مشدودين لهذا الفن الجميل، الذي يؤكد حرص المواطنين على إظهار صورة إيجابية عن المملكة.
وتجاوز الشعب السعودي مرحلة صعبة، واستطاع تذوق جميع أنواع الفنون بعد سنوات من الحرمان، حتى أصبحت المملكة محطا لجذب السائحين حول العالم لتفردها بالعديد من المظاهر السياحية الجميلة.
وفي الفيديو، تؤدي الفتاة وصلة مميزة من الغناء الراقي، ويظهر صوتها العذب يشدو في قاعة الفندق، كما بدا تمكنها جيدا من مخارج الحروف ونطقها بطريقة إبداعية، يشير إلى تذوقها لما تشدو به.
تلك الطريقة التي قامت بها الفتاة، تعد أحد مظاهر الانفتاح في المملكة، فلم يكن باستطاعة هذه الفتاة الغناء في هذا المكان، لولا الإجراءات التي اتخذتها المملكة، والتي ساهمت أيضًا في جذب السائحين.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: في المملكة فتاة منتقبة تشدو بصوت عذب وتغني "سبحانه وقدرو عليه" داخل فندق وتثير إعجاب الجمهور..شاهد فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.