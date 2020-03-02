شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: في المملكة فتاة منتقبة تشدو بصوت عذب وتغني "سبحانه وقدرو عليه" داخل فندق وتثير إعجاب الجمهور..شاهد فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت فتاة منتقبة وهي تغني داخل أحد الفنادق الكبرى في المملكة، وكان لافتا صوتها العذب والجميل الذي جذب الجميع حولها، وبدا الحضور مشدودين لهذا الفن الجميل، الذي يؤكد حرص المواطنين على إظهار صورة إيجابية عن المملكة.

وتجاوز الشعب السعودي مرحلة صعبة، واستطاع تذوق جميع أنواع الفنون بعد سنوات من الحرمان، حتى أصبحت المملكة محطا لجذب السائحين حول العالم لتفردها بالعديد من المظاهر السياحية الجميلة.

وفي الفيديو، تؤدي الفتاة وصلة مميزة من الغناء الراقي، ويظهر صوتها العذب يشدو في قاعة الفندق، كما بدا تمكنها جيدا من مخارج الحروف ونطقها بطريقة إبداعية، يشير إلى تذوقها لما تشدو به.

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تلك الطريقة التي قامت بها الفتاة، تعد أحد مظاهر الانفتاح في المملكة، فلم يكن باستطاعة هذه الفتاة الغناء في هذا المكان، لولا الإجراءات التي اتخذتها المملكة، والتي ساهمت أيضًا في جذب السائحين.