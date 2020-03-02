شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن دوي انفجار عنيف هز شمال العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/02 الساعة 05:26 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اكد سكان محليون ان دوي انفجار عنيف هز شمال العاصمة صنعاء بعد ظهر اليوم الاثنين. وحسب المصادر ان الانفجار وقع دون تحليق لطيران التحالف العربي، وحتي اللحظة لا يعرف اسباب الانفجار. جدير ذكره ان مليشيات الحوثيين تطلق صواريخ باليستية من وسط الاحياء السكنية وتسبب في ذعر وهلع في اوساط السكان فيما تفشل المليشيات في اطلاق الصواريخ وتسقط في الاحياء السكنية وتخلف قتلى وجرحى.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن دوي انفجار عنيف هز شمال العاصمة صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.