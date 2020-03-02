شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات السعودية.. تفاجيء الجميع بـ اتخاذ اجراءات جديدة تحدد مصير إقامة «اليمنيين» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/02 الساعة 04:57 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، امس الأحد، فرض غرامة 1000 ريال، في حال عدم مغادرة المستفيد خلال 60 يومًا من إصدار التأشيرة بما فيهم اليمنيين .

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جاء هذا ردًّا على سؤال يقول صاحبه: «أنا سويت خروج نهائي، ثم جلست مدة شهرين من بعد الحصول على تأشيرة خروج نهائي.. هل يحق لي أن أمدد مدة أكتر من شهرين؟».

وفي ردها، قالت «الجوازات السعودية»: «في حال عدم مغادرة المستفيد خلال ?? يومًا من إصدار التأشيرة، تُفرض غرامة ???? ريال ليتمكن من إلغاء التأشيرة، وإعادة إصدار أخرى جديدة»، مؤكدةً سريان صلاحية «هوية مقيم» كي يتمكن المستفيد من إتمام الإجراء.

وفي شأن متصل، أكدت «الجوازات» أن عدم تجديد هوية المقيم قبل ثلاثة أيام من انتهائها؛ يُعرضه للغرامة المالية والإبعاد في حالة تكرار المخالفة، موضحةً أن الغرامة في المرة الأولى تصل إلى 500 ريال، وفي المرة الثانية ترتفع إلى 1000 ريال، ويتم الإبعاد في الثالثة.