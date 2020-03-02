شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مذيعة قناة العربية "مها عبدالله" تتخذ قرارًا مفاجئاً لمتابعيها.. وتوجه رسالة لفريق عملها! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الإعلامية السعودية ” مها عبدالله ” مذيعة قناة العربية عن قبول الاستقالة التي تقدمت بها لإدارة القناة بعد رحلة عمل دامت لمدة 5 سنوات .

ونشرت مها عبدالله عبر حسابها على موقع ” تويتر ” تغريدة قالت فيها: “تم قبول استقالتي من قناة العربية كل الشكر والامتنان”، فيما لم تكشف السبب من وراء تقديمها لاستقالتها من القناة.

Advertisements

وتابعت : ” الحب والعرفان لهذا الصرح الإعلامي العظيم بمهنيته الفذة وبالقائمين عليه من أساتذة وزملاء تعلمت منهم وتشاركت معهم خمسا من أجمل السنوات كانوا خلالها عائلتي .. فخورة بهذه التجربة وسعيدة بكل شخص عرفته من خلالها .. إلى لقاء قريب ” .

وقالت في تغريدة أخرى : ” ‏الشكر موصول لفريق صباح العربية عائلتي الصغيرة التي تقاسمت معها ساعات الصباح اليومية بكل تفاصيلها وفطورها بقيادة عرابتي الجميلة راغدة معلوفي .. هذه الصداقات هي فعلا الكنز الحقيقي وأجمل ما أخذته معي ” .