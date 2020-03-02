شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : امير الكويت يصعق كل الحكام العرب ويباغت الجميع بقرار تاريخي لم تجروء على فعله اية دولة خليجية..وسبب صدمة كبيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي ( نص القرار ) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن مجلس الوزراء الكويتي، أن أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، أمَرَ بإطلاق اسم الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك على أحد الصروح الهامة.

ولفت المجلس على موقعه في "تويتر" إلى أن هذه الخطوة تأتي "تقديرًا لمكانة الراحل الكبير وتخليدًا لذكراه".

ونوّه وفق صحيفة "القبس"، بدور مبارك الكبير في مواجهة الغزو العراقي للكويت؛ مشددًا على أن "هذا الموقف المبدئي الحاسم سيبقى دائمًا وأبدًا عنوانًا للوفاء والإخلاص، محفورًا في قلوب وذاكرة الكويتيين".

ونعى مجلس الوزراء الكويتي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الذي توفى أمس الأول؛ معربًا عن أصدق التعازي والمواساة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري وأسرة الفقيد.

وقال المجلس في بيان صدر عقب اجتماع استثنائي: "في غمرة مشاعر الاعتزاز التي يعيشها الكويتيون في عيد الكويت الوطني ويوم التحرير المجيدين؛ فإن دولة الكويت قيادة وشعبًا تستذكر بكل الامتنان والتقدير مواقفه التاريخية الحازمة ودوره المحوري في تشكيل الموقف العربي الرافض منذ اللحظات الأولى للغزو الصدامي الغادر على دولة الكويت، والتأسيس لقيام أقوى تحالف دولي في مواجهة جريمة الغزو الغاشم، إلى أن استعادت دولة الكويت حريتها وسيادتها".

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