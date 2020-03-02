شكرا لمتابعة خبر عن ابناء الملك فهد بن عبد العزيز في حالة استنفار قصوى بعد الاعلان رسميا عن هذا الامر الصادم والمخيف الذي لا يمكن ان يخطر على بال احد ( صورة + فيديو ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ابناء الملك فهد بن عبد العزيز في حالة استنفار قصوى بعد الاعلان رسميا عن هذا الامر الصادم والمخيف الذي لا يمكن ان يخطر على بال احد ( صورة + فيديو )

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